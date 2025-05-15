玉山「黃金種子」 撒向雲嘉

「玉山黃金種子計畫」12日於嘉義縣民雄國小啟用第191所玉山圖書館、13日於雲林縣中正國小啟用第192所玉山圖書館，透過閱讀環境改善，結合學校、老師及家長的投入，為孩子們搭建更完善的學習平台。啟用典禮伴隨著小朋友輕快的直笛演奏、英語話劇及熱鬧的布袋戲表演，為圖書館注入滿滿的活力，開啟孩子們新的閱讀篇章。

民雄國小校長蔡明昇表示，學校重視閱讀的推動，校內師生渴望有一個真正「屬於孩子們的閱讀空間」，玉山圖書館不只是孩子們的全新圖書館，更是一所百年學校教育理念的轉型與前進。期盼在這優質的閱讀環境中，孩子們能更加親近閱讀、提升素養，讓學校的閱讀推動邁入全新階段，讓閱讀成為孩子人生中最美好的風景。

中正國小校長羅瑞蓉提到，舊有的圖書室已使用多年，掀皮的桌面、轉角都有志工媽媽們為了避免學生被割傷而用透明膠帶黏貼的痕跡，能有「玉山黃金種子計畫」的支持，是師生們的大幸福，願每位孩子在舒適的閱讀環境下更喜歡閱讀，並能從書本裡學得做人做事的道理及認識世界的寬廣浩瀚。

玉山黃金種子計畫結合玉山銀行及玉山世界卡貴賓的力量，以永續發展、長期經營的理念，已在全國打造192所玉山圖書館，捐贈超過46萬本圖書，逾15萬名國小學童受益。玉山也積極整合企業與社會資源投入更多領域，包含推動「玉山學童金融教育領航計畫」培養學童正確的價值觀與金融知識、「英語手牽手」英語輔導與學伴計畫等。玉山將持續為播下與灌溉更多知識的黃金種子而努力，未來定可連綴成一片美麗的森林。