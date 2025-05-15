2年期定存單利率 近一年最低

中央銀行昨（14）日標售2年期定期存單250億元，吸引市場熱烈搶標，投標金額達973.15億元，創下2023年6月以來新高，投標倍數逼近四倍；而得標加權平均利率僅1.43%，為2024年6月以來最低水準，顯示市場資金極為充裕。

本次標售為「續發」性質的2年期定期存單，由於並非新增發行，因此央行指出，此舉不會對市場造成額外的資金緊縮壓力，也不會引發市場過度解讀政策轉向的疑慮。

根據市場預期，此次標售利率可能落在1.44%至1.45%之間，然而實際結果更低，反映出金融機構積極承接中長天期安全資產的態度。市場人士分析，這一方面顯示目前金融體系資金充裕，另一方面也透露市場對未來利率走勢偏向保守。