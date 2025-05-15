中信金「強制加薪」 動作積極

金控業「強制加薪」元年啟動，中信金（2891）動作最積極，率先將員工酬勞提撥比率自原本「萬分之五」大幅上修為「千分之一」，且明定80%須分派予基層員工，實質提撥幅度近倍增，堪稱是金控圈對基層最慷慨企業。

為配合「證交法」第14條修法規定，上市櫃公司須於今年股東會修正章程，並自明年起正式辦理基層員工薪資調整。根據最新揭露，目前包括中信金等八家金控，已於股東會議事手冊中提出章程修正案。

根據中信金最新公布的2024年年報資料顯示，原先位列前十大股東的新加坡政府投資公司（GIC）與挪威中央銀行（Norges Bank）已雙雙退場，不再名列前十大。取而代之的，則是三檔國內知名高股息ETF，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣高息ETF（0056），以及國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878），顯示中信金正逐步成為高股息ETF青睞的目標標的。

投信業者表示，將中信金入選進投資池，是認同企業經營卓越和高股利，替受益人創造獲利機會，也會行使應有股東權益替受益人監督投資池內的公司。一般而言，ETF屬於被動投資工具（追蹤指數），通常不像私募基金一樣發動股東行動。