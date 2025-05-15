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保單抵債規定將有新做法 強制執行解約金門檻全國統一 排除小額終老商品

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
財委會14日初審通過《保險法》部分修正案，未來保單抵債將有新的做法。聯合報系資料照
財委會14日初審通過《保險法》部分修正案，未來保單抵債將有新的做法。聯合報系資料照

財委會昨（14）日初審通過《保險法》部分修正案，未來保單抵債將有新的做法，與先前行政院版本相較，有兩大差異，一、強制執行的壽險保單解約金，統一以全國最高生活費標準計算六個月，解決一國多制疑慮，二、排除小額終老保單，滿足高齡者的基本保障。

財委會也要求司法院，需在新法上路後的八個月內，清查過去舊案，只要是符合免被強制執行範圍者，一律撤銷、不再執行。

以2025年衛福部公告每人每月最低生活費1.2倍並計算六個月，全國最高是台北市共14萬6,730元，較原行政院版本的台北市7萬3,365元拉高一倍。

也就是說，只要債務人持有的每張壽險或年金險的解約金超過14萬6,730元，該張保單才會被納入遭強制執行的財產範圍。

金管會以35歲、投保20年定期壽險，這14萬元解約金回推投保十年就會有千萬元保額，認為應可以滿足自己與家屬生活的最低保障。

金管會主委彭金隆坦言，行政院版（即金管會版本）是依近一年直轄市政府所公告「當地區」每人每月最低生活費1.2倍並計算三個月，但「當地區」會有認定困難，例如要保人居住所、工作地或生活圈等不一。

這次改以全國最高生活費標準，可滿足簡便性並兼顧差異，從三個月拉長六個月則是把撫養親屬納入，是更周延的條件。

其次，小額終老保單不納入遭強制執行範圍，是為了提升國人基本保險保障，因此也同意立委版本採取「概括式」條款，授權金管會以「公告」方式做排除。

財委會昨審查《保險法》部分條文修正案，立委聚焦被強制執行保單的門檻（解約金）、排除小額終老，最後通過民進黨修正版本，解約金統一以全國最高生活費標準計算六個月。

彭金隆說，2023年至2024年這兩年，遭強制執行保單共達123萬件，其中74%是健康險和傷害險已經排除了。

剩下26%，依新修正版本再排除小額終老和低於14.7萬元解約金的壽險與年金險，預計可以再少一半，大幅降低蜂擁進入法院的案量。

財委會也通過一個「附帶決議」，要求《保險法》部分條文修正通過上路後八個月內，司法院需清查過去舊案，只要是符合新制，免被強制執行範圍內者，一律撤銷、不再執行。

據司法院統計，從2022年大法官解釋，保單可被強制執行到2024年，已申請強制執行保單共77萬件。

保單 金管會

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