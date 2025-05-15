富邦演說秀 鼓勵員工多元創新、深化品牌價值

為鼓勵員工激發創新思維，深化對品牌精神的認同，富邦集團昨天舉辦2025 FUBON Talks富邦演說秀，由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興領軍，集結集團旗下十家公司的同仁齊聚一堂，從品牌價值出發，聚焦金融防詐、公平待客、永續經營、ＡＩ發展等關鍵議題，提出創新方案，展現富邦的創新活力與對社會的關懷實踐。

蔡明忠表示，富邦深耕台灣六十四年，長期致力於實踐永續經營，期盼集團旗下各公司發揮企業影響力，並將「正向力量 成就可能™」品牌精神融入到日常工作。他也指出，富邦透過一年一度的富邦演說秀，邀請來自集團各公司的團隊及個人共襄盛舉，讓員工成為舞台上的主角，傾聽創新、多元的想法，共同尋求個人、企業和社會前進的方向。

富邦金控董事長蔡明興則說，今年FUBON Talks從品牌核心價值「誠信、親切、專業、創新」，結合對照四大熱門議題：「金融防詐、公平待客、永續經營、ＡＩ發展」，希望藉此機會讓同仁們關注社會需求，並將品牌價值深化於各領域工作中。

值得一提的是，今年富邦演說秀強調「從自身工作出發」，參賽同仁也紛紛展現多元創意，分享在ＡＩ浪潮下如何運用相關工具優化工作流程，為個人及公司創造創新契機，以及如何結合專業職能協助客戶，每一個真實故事都體現了富邦同仁希望為客戶、為社會帶來正向力量。