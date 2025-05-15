台幣走強 央行頻打電話關切「美元賣單掛太多了」

美中關稅戰暫時停火，提振資本市場的投資信心，熱錢湧入帶動昨天的台北股匯市，不僅台股上漲四五二點，台幣兌美元匯率盤中也狂升逾兩角，尤其午盤一路攻高，市場傳出中央銀行隨即頻頻打電話關切各銀行的客戶動向，並要求銀行必須分散美元賣單，緩解台幣升值壓力。

台股昨天獲三大法人聯袂買超，合計資金湧入達六一八點四五億元，推升市場買氣。其中外資續寫連九買紀錄，單日再度買超四四七點一五億元，累計九個交易日已砸下一九三三點一九億元進場布局。大盤指數開高走高，終場上漲四五二點，收在最高點二萬一七八二點。指數連四漲，不僅成功收復季線，也改寫本波反彈來新高。

在資金流入下，匯市同步轉強。尤其美中貿易關係近期緊張情勢略有緩解，先前帶動美元指數一度強彈逾百分之一，但美國最新公布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增僅百分之二點三，為二○二一年二月以來最低，強化市場對聯準會下半年降息的預期，美元指數隨即跌破一○一，帶動亞幣普遍回升。台幣兌美元匯率收在卅點二八四元，升值一點七一角，成交量廿點○六五億美元 熱錢流入估九至十億美元。

路透報導，消息人士指出，昨天有不少出口商美元賣單集中掛在卅點二八元附近，引發央行關注並打電話「關心」，除了詢問客戶動向，並告訴交易員「賣單掛太多了」、「不能集中掛單」、「必須分散美元賣單」等。

消息人士表示，若客戶在某一個價位掛出逾五支（一支一百萬美元）美元賣單，就會接到央行電話，且透過銀行告訴客戶（如出口商或外資等）必須分散。另一名消息人士也說，央行昨天除全場緊盯、進場買匯阻升台幣，也頻頻透過打電話了解各銀行的美元部位，且態度相當積極，因為「央行要了解顧客的狀況是怎樣？」對此央行並未回應。

資深匯市分析師指出，當前全球多數貨幣對美元呈現低估現象，並非單一台幣低估問題，而是美元在全球霸權地位支撐下存在高估現象。美國政府對不同國家有不同匯率策略，川普對美元立場也經常因對象而異；對台灣來說，美方較傾向支持台幣升值，但對中國則不樂見人民幣過強。

匯銀認為，外資積極進場台股，加上美元轉弱與ＣＰＩ數據利空出盡，短線有助支撐台幣反彈。不過，匯市仍受地緣政治與利率政策變動影響，央行與市場投資人都需保持高度警覺。