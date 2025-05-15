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路透：央行關切美元賣單

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透引述三位消息人士周三透露，台幣兌美元14日面臨沉重升值壓力，台灣央行隨即頻頻打電話關切各銀行的客戶動向，並要求銀行必須分散美元賣單。

受台股大漲、外資買超台股且瘋狂湧入，加上出口商憂台幣再衝高紛紛進場拋匯，激勵台幣一路衝高。交易員稱，午盤過後，出口商的美元賣單紛紛掛在30.280附近。來自外資、出口商等美元賣壓沉重，午後3時左右，央行開始四處打電話「關切」各銀行，欲了解美元賣單出自誰之手。

消息人士指出，因14日有不少出口商美元賣單集中掛在30.280附近，引發央行關注並打電話「關心」，頻頻打電話詢問客戶動向，並告訴交易員「賣單掛太多了」、「不能集中掛單」、「必須分散美元賣單」等等。

一消息人士表示，若客戶在某一個價位掛出逾5支（1支為100萬美元）美元賣單，就會接到央行的電話，且透過銀行告訴客戶（如出口商或外資等）必須分散。

另一消息人士也提到，央行14日除全場緊盯、進場買匯阻升台幣外，亦透過打電話「了解」各銀行的美元部位，且態度相當積極，因「央行要了解顧客狀況」。

他們指出，因一整天外資都站在賣方（拋匯），央行雖有進場調節，惟午後隨外資連九日買超台股，保管行瘋狂拋匯，引爆出口商恐慌性賣匯；原偏惜售者，美元賣單大都掛在30.300以上價位，惟午後被迫紛紛改掛在30.280附近靠攏，致台幣面臨沉重升值壓力。

台幣 外資 央行

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