熱錢狂湧 台幣強升1.71角…單日估流入10億美元

台北股匯雙漲，台股昨（14）日在外資單日買超446.9億元，呈現連九買，帶動新台幣匯率強勁升值，一度升值逾2角，最高來到30.252元，在央行調節下，終場升值1.71角，收在30.284元，成交量20.065億美元，匯銀人士預估，熱錢單日流入估9至10億美元。

外匯交易員指出，新台幣升值受惠於外資大量匯入帶動，加上市場預期美國聯準會（Fed）降息時點可能提前，美元指數再度轉弱，帶動包含台幣在內的亞幣普遍走強。外資此波對台股連九買，合計砸下1,932.9億元，在資金流入下，匯市同步轉強，新台幣兌美元匯率昨終止連六貶，收在30.284元。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

美中貿易關係近期緊張情勢略有緩解，先前帶動美元指數一度強彈逾1%，但美國最新公布4月消費者物價指數（CPI）年增僅2.3%，為2021年2月以來最低，強化市場對Fed下半年降息的預期，美元指數隨即跌破101，帶動亞幣普遍回升，包括日圓與韓元皆走升。美元指數14日下跌0.91%，韓元升值0.63%、日圓升值0.59%，新台幣升值0.56%緊追在後，星元也升值0.31%，僅人民幣貶值0.13%。

央行近期透過非正式方式，對外資釋出「道德勸說」，提醒其匯入資金應盡快投入股市，若未持續買超，交割後亦應盡速匯出，以防熱錢炒匯干擾市場穩定。依過往經驗，外資資金匯入後多在一周內進場買股，成為推升台股動能的關鍵力量。

資深匯市分析師指出，當前全球多數貨幣對美元呈現低估現象，並非單一台幣低估問題，而是美元在全球霸權地位支撐下存在高估現象。美國政府對不同國家有不同匯率策略，美國總統川普對美元立場也經常因對象而異；對台灣來說，美方較傾向支持新台幣升值，但對中國大陸則不樂見人民幣過強。

匯銀認為，外資積極進場台股，加上美元轉弱與CPI數據利空出盡，短線有助支撐新台幣反彈。不過匯市仍受地緣政治與利率政策變動影響，市場投資人須保持高度警覺。