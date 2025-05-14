陽信銀行挺棒球 在地深耕永續共好
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽日前圓滿落幕，歷經激烈競爭，最終由台中市中山國中技壓群雄、勇奪冠軍，是睽違17年再度登頂，展現堅強實力與不凡韌性。陽信銀行總經理丁偉豪親臨頒獎，肯定冠軍隊全體選手拚戰精神，勉勵祝福未來發展更上層樓。
台中市中山國中獲得青少棒錦標賽冠軍，將代表台灣前往印尼雅加達，參加小馬聯盟亞太區賽事，爭取晉級美國世界賽資格，肩負為國爭光重要使命。陽信銀行連續兩年冠名贊助全國青少棒錦標賽，持續推動我國三級棒球發展，並以實際行動支持青少年體育扎根，展現企業深耕在地的具體行動。
陽信銀行長期關注青少年教育與體育發展，秉持ESG理念，透過實際行動支持基層運動，培養青少年健全身心與團隊精神，持續落實企業社會責任，與社會一同推動永續共好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言