快訊

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

藝人閃兵案 威廉保釋金50萬元最高、大根20萬元交保

陽信銀行挺棒球 在地深耕永續共好

經濟日報／ 孫震宇／撰稿
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽冠軍隊台中市中山國中選手，與陽信銀行總經理丁偉豪（後排右七）、中華民國棒球協會秘書長林宗成（後排右六）合影。 陽信銀行／提供
114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽冠軍隊台中市中山國中選手，與陽信銀行總經理丁偉豪（後排右七）、中華民國棒球協會秘書長林宗成（後排右六）合影。 陽信銀行／提供

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽日前圓滿落幕，歷經激烈競爭，最終由台中市中山國中技壓群雄、勇奪冠軍，是睽違17年再度登頂，展現堅強實力與不凡韌性。陽信銀行總經理丁偉豪親臨頒獎，肯定冠軍隊全體選手拚戰精神，勉勵祝福未來發展更上層樓。

台中市中山國中獲得青少棒錦標賽冠軍，將代表台灣前往印尼雅加達，參加小馬聯盟亞太區賽事，爭取晉級美國世界賽資格，肩負為國爭光重要使命。陽信銀行連續兩年冠名贊助全國青少棒錦標賽，持續推動我國三級棒球發展，並以實際行動支持青少年體育扎根，展現企業深耕在地的具體行動。

陽信銀行長期關注青少年教育與體育發展，秉持ESG理念，透過實際行動支持基層運動，培養青少年健全身心與團隊精神，持續落實企業社會責任，與社會一同推動永續共好。

陽信 體育

延伸閱讀

中央社AI x ESG雙軸轉型論壇 建議中小企業超前部署

中央社辦「AI x ESG雙軸轉型論壇」 台中場產官學對談

兆豐銀主辦大同140億元聯貸簽約 連結ESG指標發展綠能

彰市府爭取大巨蛋棒球場 議員提議改春訓基地

相關新聞

熱錢狂湧 台幣強升1.71角…單日估流入10億美元

台北股匯雙漲，台股昨（14）日在外資單日買超446.9億元，呈現連九買，帶動新台幣匯率強勁升值，一度升值逾2角，最高來到...

台幣走強 央行頻打電話關切「美元賣單掛太多了」

美中關稅戰暫時停火，提振資本市場的投資信心，熱錢湧入帶動昨天的台北股匯市，不僅台股上漲四五二點，台幣兌美元匯率盤中也狂升...

富邦演說秀 鼓勵員工多元創新、深化品牌價值

為鼓勵員工激發創新思維，深化對品牌精神的認同，富邦集團昨天舉辦2025 FUBON Talks富邦演說秀，由富邦集團董事...

保單強制執行鬆綁 逾百萬張解除扣押

立法院財委會昨天初審通過攸關保單強制執行的保險法修正案，將可強制執行的保單解約金門檻，統一上調為中央或直轄市公告每人每月...

路透：央行關切美元賣單

路透引述三位消息人士周三透露，台幣兌美元14日面臨沉重升值壓力，台灣央行隨即頻頻打電話關切各銀行的客戶動向，並要求銀行必...

陽信銀行挺棒球 在地深耕永續共好

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽日前圓滿落幕，歷經激烈競爭，最終由台中市中山國中技壓群雄、勇奪冠軍，是睽違17年再度登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。