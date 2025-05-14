積極搶市！法國巴黎人壽推二年期台幣及外幣分紅終身壽險

2025年全球關稅戰、貿易戰引發經濟不確定性，多元保障資產並追求額外收益成為國人的首要財務目標。法國巴黎人壽14日宣布推出新台幣與美元幣別的二年期分紅保單，客戶分紅比例高達85%，提供消費者不同幣別、兼具保障及增值效益的靈活財務規劃保險商品。

法巴人壽代理總經理黃宥甄表示，「在股、匯、債市場的不確定性增加情況下，高資產客戶更注重財富的穩健配置與長期保障。此次推出的分紅終身壽險，以繳費年期短、保障年期長、有機會參與非保證分紅的優勢，客戶分紅比例高達85%，滿足客戶資產累積與傳承的雙重需求，成為財務規劃的關鍵利器」。

「鴻運金喜分紅終身壽險」投保金額最低為新台幣20萬、最高可至新台幣7,500萬元；「美添鴻運外幣分紅終身壽險」投保金額最低為1萬、最高至250萬美元，提供高度彈性的保險安排。兩張商品被保險人的年齡範圍更從出生到75歲都可以投保。

另外，無論市場如何變動，分紅保單的保戶都有機會享受保險公司的投資成果。透過分紅機制，保戶有機會能獲得較穩定的保障與分紅，逐步增加保障與傳承。此二張商品具有五大特色，特色一：只需繳費兩年，即可享有包括身故及完全失能保障的終身保障，保單可選擇年繳、半年繳、季繳和月繳等方式，提供給保戶繳費的彈性。

特色二：此二張分紅保單設有獨立核算、單獨管理之區隔資產，並具備長期穩健的投資策略，降低受到短期市場波動影響。在目前市場不確定性增加的情況下，法巴人壽以過往豐富的經驗與專業知識持續留意市場變化，長期仍依照核心資產配置進行投資，並以客戶權益為優先考量。

特色三：此兩張保單屬於英式分紅保單，高達85%的分紅比例和靈活的區隔資產運作，讓保戶能夠有機會享受穩定的保障與資產增值的雙重優勢，透過區隔資產的分紅帳戶運作，保戶有機會從「增額分紅保額」（保單屆滿2周年起）與「額外分紅保額」（保單屆滿5周年起）享受分紅。以40歲男性為例，投保美添鴻運，繳費2年，首續期採金融轉帳享1%保費折扣及1.5％高保費折扣，每年實繳保費為58,637美元，在最可能紅利（中分紅）的假設下，投保首年即有超過2倍壽險保障，第6年末提升至4.3倍、70歲壽險保障提升至5倍，且保單第6年度末保單現金價值即大於所繳保費，兼具保障與財富累積功能，為退休、傳承資產絕佳選項。但也提醒保單紅利非保證給付項目，保險公司不保證其給付金額。

特色四：保障與增值兼具的資產傳承，根據壽險公會統計，分紅保單持續熱銷。這類保單能夠轉移人生風險，提供穩定的保障功能，將每年分紅以累加滾入保額方式逐步增加保額，同時有增加保障、資產增值的效果。同時，分紅保單也具備資產傳承功能，讓保戶能夠在保障自身的同時，為所愛的家人留下財富。

特色五：除了高保費折扣外，此二分紅保單提供VIP尊榮服務，只要符合保費指標及數位指標，即可享有機場接送服務或家事服務，讓客戶有機會同時享有財富增值及尊榮服務。