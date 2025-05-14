台新攜星宇、KKday、HafH 旅日換匯交通住宿一站搞定

除了線上換匯及ATM 24小時外幣存／提款服務外，台新銀行攜手星宇航空（2646）、KKday、HafH三大旅遊產業，推出「跨界聯名 旅日企劃」活動，共同打造換匯、交通、住宿全方位一站式旅日方案。

根據日本台灣交流協會於2025年公布的調查，有高達76%臺灣人最喜歡的旅遊國家為「日本」，創歷年新高。台新銀行表示，近年選擇遊日本自由行的比例大幅上升，雖然行程彈性高，但行前交通、住宿、換匯等瑣碎規劃讓不少旅客感到負擔，因此本次跨界合作，就是為了解決旅日過程中最實際的需求痛點。

台新銀行整合交通、住宿、外幣等關鍵服務，合作三大人氣品牌，包括以高品質飛行服務聞名的「星宇航空」、整合日本各地旅遊服務的「KKday」，以及全球首家訂閱制住宿平台「HafH」；客戶可選擇今年推出直飛神戶與宮古島的全新航線，還有近期最夯的瀨戶內海藝術季門票，連臺灣人赴日喜愛的三井花園、UDS HOTELS質感旅宿，甚至星野集團旗下OMO飯店都可挑選。

只要開啟台新行動銀行APP或Richart Life APP領取優惠券，立即享有星宇航空機票95折扣、KKday全球商品滿額折300元優惠及150 HafH Coins點數贈送，完成任務還能享受台新銀行日幣提領0元手續費等多重獨家優惠，名額有限送完即止；台新銀行也同步加碼好康，包括抽日本神戶航線來回機票、品牌指定商品1折優惠券、品牌點數等豐富大獎。

此外，台新銀行外幣ATM據點數為全台市占第一，便利商店如全家、OK超商也能輕鬆提領日幣，讓換匯流程不受時間與地點限制，民眾可隨時透過網路／行動銀行進行換匯交易，再到外幣ATM提領現鈔，免趕銀行「三點半」。無論是線上換日幣，還是透過台新外幣ATM提領日幣，都有機會抽中總價值萬元大獎。台新銀行提醒，一次完成日幣線上換匯+外幣ATM透過外幣帳戶提領日幣，還能獲得限量外幣提領手續費全額回饋。