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FUBON Talks 富邦演說秀 聚焦 AI、防詐與永續議題

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
富邦集團於5月14日舉辦FUBON Talks富邦演說秀，優樂地永續服務執行長蔡承璋、文化大學永續創新學院院長方元沂、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興、社企流創辦人兼執行長林以涵共同擔任評審。(左至右)（圖：富邦金提供）
富邦集團於5月14日舉辦FUBON Talks富邦演說秀，優樂地永續服務執行長蔡承璋、文化大學永續創新學院院長方元沂、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興、社企流創辦人兼執行長林以涵共同擔任評審。(左至右)（圖：富邦金提供）

為鼓勵員工探索創新思維並強化對品牌精神的理解，富邦集團於5月14日舉辦「2025 FUBON Talks富邦演說秀」，由集團董事長蔡明忠與富邦金控（2881）董事長蔡明興帶領，邀集集團旗下10家公司員工參與，圍繞金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等議題提出多項實務提案，展現集團內部對社會議題的思考與創新動能。

「FUBON Talks」為富邦集團年度的重要內部活動，活動邀請產業與學界專家組成評審，包括社企流創辦人林以涵、文化大學永續創新學院院長方元沂，以及優樂地永續服務執行長蔡承璋。除了現場演說，活動同步開放線上直播，吸引超過5,400人次觀看，顯示內部參與熱度與對議題的高度關注。

富邦董事長蔡明忠表示，富邦深耕台灣已64年，長期投入永續經營與企業責任，透過演說活動鼓勵員工將品牌精神「正向力量 成就可能™」融入日常工作，並從多元觀點尋找企業與社會的交集。他指出，活動提供員工發聲的舞台，也是集團傾聽第一線聲音、鼓勵創新的方式。

富邦金控董事長蔡明興則指出，本屆活動以「誠信、親切、專業、創新」為核心價值，搭配實務議題，引導員工提出具體解方。從AI應用到防詐設計，許多提案展現實用性與創意，也呼應社會對金融服務的新期待。

今年活動特別鼓勵參賽者從工作實務出發，內容涵蓋AI工具應用、詐騙防制、永續金融等範疇。例如，有員工以「防詐守門員」自喻，提出強化客戶資安的構想；也有參與者關注語言無障礙，推動普惠金融；另有保險從業人員探討如何將永續理念融入商品設計，反映對專業與社會責任的雙重承擔。

活動歷經初選與培訓，最終由富邦媒體科技「桃色momo 綠色more more」團隊與凱擘聯隊廖品涵分別奪得團體與個人組冠軍，並頒發最佳台風、最佳演說及最佳創意等人氣獎項。

富邦金控 董事長

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