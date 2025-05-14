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臺銀人壽決議私募現增40億元 強化財務因應接軌新制

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

臺銀人壽（6025）14日公告，董事會代行股東會職權，決議私募發行普通股現金增資新臺幣40億元，資金將用於增加自有資本以延續轉型成果及強化公司財務結構，以因應接軌IFRS 17及TW-ICS。

臺銀人壽指出，董事會代行股東會職權決議私募發行普通股，私募對象為臺灣金控，為持有臺銀人壽100％股權的母公司。發行股數為4億股，發行價格每股新臺幣10元，發行總價格新臺幣40億元，認股基準日為5月27日。

臺銀人壽指出，本次增資資金用途是為了增加自有資本以延續轉型成果及強化公司財務結構，以因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」(IFRS 17)及保險業新一代清償能力制度(TW-ICS)。本案業經金融監督管理委員會核准。

股東會 臺銀

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