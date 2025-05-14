境外基金也能換現金？星展推外幣信託質借台幣貸款

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，中央銀行今年初放寬外匯規範。星展銀行（台灣）今宣布，開放專業投資人可使用外幣特定金錢信託受益權作擔保，申請新台幣貸款，提升資金調度彈性並活化資產配置。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，星展自2022年推出「自行特定金錢信託受益權擔保質借」服務以來，今年第一季的總貸款餘額較2024年年底的總貸款餘額大幅成長50%，專業投資人客戶數成長超過44%。

孫可基表示，專業投資人客戶普遍持有境外基金、外國債券等多元化資產，不過此類資產因其標的特性，通常不適宜頻繁交易或變現。而星展開放外幣特定金錢信託質借新臺幣貸款，可提供客戶多元資金需求，於變動市場中提供兼顧資金調度及資產持有。

星展指出，除既有外幣信託質借八種外幣貸款外（美元、加幣、澳幣、歐元、紐幣、港幣、日圓、瑞士法郎），增加新臺幣的貸款選項。客戶可透過不同幣別的貸款，降低匯兌風險及成本，提升資金運用效率。

星展表示，專業投資人客戶可利用其外幣特定金錢信託帳戶內的四種資產類型作為擔保品，申請新臺幣貸款。包括共同基金、外國債券、不具槓桿或放空效果之外國指數股票型基金以及外國股票。

星展指出，假設客戶持有高潛力的境外基金，若預期基金價值將持續增長，但面臨短期台幣資金需求，則可以該基金受益權作為擔保，輕鬆獲得所需資金，同時避免因出售基金而錯失潛在收益。