全台首創「股票禮品卡」 永豐金證券開賣

永豐金證券再度引領金融科技創新，打造全新股票投資生態圈！14日，永豐金證券宣布全台首創的「股票禮品卡」正式線上開賣，為台灣股票投資場景寫下歷史一頁！消費者只需透過LINE分享，即可將這份充滿心意的禮物轉贈親友，並兌換包括台積電、0050等熱門股在內的242檔優選存股標的。

作為國內金融科技券商的領頭羊，永豐金證券是唯一擁有兩件金融科技創新實驗核准的券商，其中「股票禮品卡」於2025年2月通過核准，實驗期為一年，成為全台第一張可兌換股票的禮品卡。這張會增值的禮物，將獨家透過永豐金證券全新投資生態圈，與民眾共享「翻轉金融、共創美好」的投資新生活。

永豐金證券董事長朱士廷表示：「世代消費型態與投資行為正在快速演變，伴隨Z世代對金融商品期待提升到情感連結，我們推出全台首創的『股票禮品卡』，讓股票成為祝福與禮物、為理財增添溫度。這項創新凝聚永豐金證券數位與法遵堅持，不僅是全台首張股票禮品卡，更致力成為提升全民理財素養的推手。」

永豐金證券數位金融處處長蘇威嘉表示：「永豐金證券股票禮品卡是國內沙盒實驗第十個核准案，亞太地區如香港與韓國已推出類似商品，並取得亮眼成績，顯示市場對『股票禮品卡』的潛在需求。今天，永豐金證券正式為台灣消費者引入這項國際創新商品，希望打破傳統禮品卡的限制，讓理財成為送禮的一部分。未來，我們將持續鞏固金融科技創新領域的領導地位，提供民眾更多元且便利的金融服務。」

「股票禮品卡」的收禮人可透過永豐金證券「豐存股」平台兌換242檔台股與ETF（統計至2025/4/30，實際檔數依永豐金證券「豐存股」平台網站最新公布為主），等同於一張卡開啟穩健投資之路。送禮方式也超簡單！只需註冊永豐金證券「股票禮品卡專賣平台」，選擇面額（目前提供500元與1,000元兩種），完成付款後即可取得虛擬卡序號，並直接兌換或用LINE轉贈親友。根據沙盒實驗核准規範，每位用戶的購買及兌換上限各為25萬元。