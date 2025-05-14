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感同身受體驗「礙」 台壽、中信產落實公平待客

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽獨董周冠男、許文彥親身了解視障朋友不便與需求。圖／台灣人壽提供
台灣人壽獨董周冠男、許文彥親身了解視障朋友不便與需求。圖／台灣人壽提供

「體驗黑暗、感同身受！」台灣人壽與子公司中國信託產險近日舉辦「礙的體驗」活動，邀請董事與獨立董事參與視障、聽障及引導員模擬，透過親身經歷，體會身心障礙者在日常生活中的挑戰，進一步落實公平待客的理念。

此次活動結合公平待客董事座談，由伊甸基金會進行「礙」的教育分享。台灣人壽獨董周冠男、許文彥，董事暨中國信託產險董事長許東敏、李明璋及董事林靜雯等人，兩兩一組展開模擬體驗，一人戴上眼罩扮演視障者，另一人擔任引導員，實際演練「人導法」中的「問、拍、引、報」技巧，學習如何協助視障者上下樓梯、轉彎行進。

「一隻手抓手扶梯，慢慢來，右腳往前一步是第一階。」引導過程中，許東敏董事長不斷提醒並放慢腳步，而模擬視障者的李明璋董事也坦言，在看不見的情況下，簡單的樓梯竟讓他每一步都感到膽戰心驚，深刻體會到視障者面對空間時的不安與不便。

除視障模擬外，活動亦設計聽障體驗環節，透過同時播放三首混音歌曲，讓董事們辨認旋律，模擬助聽器使用者在噪音環境下辨識聲音的困難。周冠男獨董表示，唯有親身經歷，才能真正理解「將心比心」的意涵，並呼籲壽險業應更多以客戶角度出發，提升對身障族群的服務同理心。

許文彥獨董則指出，對於身障者提供的各項資訊服務如點字DM、無障礙網站等，應由實際使用者驗證其可用性，才能更貼近需求。林靜雯董事則建議，可進一步推動專屬預約與接待服務，讓公平待客更具人情味。

伊甸基金會也強調，全台身心障礙人口約120萬，平均每20人中就有1人需個別化服務，「障礙」並非少數族群的標籤，而是每個人一生中可能經歷的階段。他們呼籲，建構友善環境，遠比改善個人條件更為重要。

秉持「We are family」品牌精神，台灣人壽及中國信託產險致力推動公平待客文化，自董事會層級至第一線員工皆身體力行。台灣人壽全台七家分公司與總部皆設有無障礙設施，並提供電話預約「專人到府」與臨櫃「專人協助」等貼心服務。此外，針對視障者推出《慈愛微型點字雙視手冊》，聽語障人士亦可預約視訊或手語翻譯協助，更首創AI「商品有聲書」，協助高齡與閱讀困難族群快速掌握保單資訊，讓保險服務真正「無障礙」，全面落實公平待客的承諾。

中國信託 台灣人壽 視障

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