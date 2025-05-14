元富證券重磅出擊 成為富果首選合作券商

新光金控（2888）旗下元富證券，歷時近兩年的洽談確定成為富果轉型投資決策平台後首選合作券商。雙方攜手打造全新下單服務，投資人可以從富果APP串接至元富證券進行下單，這使得元富證券的新用戶、老顧客，都可以一站式獲得獨家好禮精選包、股票報價、市場熱度，以及台股下單、帳務查詢等等的投資服務，不但能滿足現有30萬名富果會員的下單需求，也將全面升級原有元富客戶之數位體驗。這次強強聯手，預期將提高顧客滿意度，同時為元富和富果帶來樂觀可期的成長幅度。

元富證券總經理張清發表示，這次富果為元富客戶特別打造的下單介面承襲過往「用得順」的風格，即便自己已是有慣用平台的資深股民，當初拿到測試版也是一用就上手，而且在開戶上，特別選擇切合富果會員需求的分戶帳服務與之合作，滿足時下年輕投資人不希望另外開立新的銀行帳戶來處理股票款項交割的期待，自動授權扣款服務更是貼心，當投資人分戶帳中資金不足時，將自動從事先約定的銀行帳戶扣足款項，不需擔心轉帳額度問題、免去自行轉帳產生的跨行轉帳手續費，提供既有富果會員快速無痛地移轉至元富證券交易，雙方強強聯手戮力打造出市場上最受台灣行動世代歡迎的平台。

富果執行長葉力維指出，元富秉持提供完整專業的投資服務，市占率排名長年穩居前段班券商，在深耕年輕族群方面，持續推出多項業界首創服務，如在2014年即推出小資零股存股平台、自行研發創立「聰明沖」服務、打造券商唯一即時行情撮合API模擬交易平台等，與富果一直以來力求協助台灣行動世代投資人「自信投資、樂享收穫」的價值訴求互相呼應，雙方皆從客戶的需求發想，致力提供業界無法取代的創新服務。

「新新併」3月31日已獲得金管會核准，元富證券與台新證券合併後經紀市占率將一躍成為第四大券商，如今又與富果攜手合作，成為富果平台串聯下單服務的首選券商，在合併及合作案雙重加持下，明年度有望展現出坐四望三之勢。