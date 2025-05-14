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全台首創股票當禮物 永豐金證券「股票禮品卡」開賣

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金證券股票禮品卡14日舉行發布記者會，正式線上開賣，為台灣股票投資場景寫下歷史一頁！（永豐金證券提供）
永豐金證券股票禮品卡14日舉行發布記者會，正式線上開賣，為台灣股票投資場景寫下歷史一頁！（永豐金證券提供）

永豐金證券再度引領金融科技創新，14日宣布，全台首創「股票禮品卡」正式線上開賣，開啟理財送禮新風潮。消費者只需透過LINE即可將股票禮品卡轉贈親友，收禮人可兌換台積電（2330）、0050等242檔精選台股與ETF，打造別具意義的投資型禮物。

這張「會增值的卡片」由永豐金證券在金融監理沙盒實驗中推出，為國內第十件核准案，並於今年2月通過核准，實驗期為一年。卡片面額提供500元與1,000元兩種選擇，消費者可於專屬平台購買後取得虛擬卡號，直接兌換或透過LINE分享贈送，購買與兌換金額皆設有25萬元上限。

永豐金證券董事長朱士廷表示，當代消費與投資行為正快速轉變，年輕世代對金融商品的期待也從單純報酬延伸至情感連結，因此打造「股票禮品卡」作為投資入門與祝福傳遞的創新方式，期望讓理財變得更親切有溫度。

數位金融處處長蘇威嘉則指出，香港與南韓等亞太地區已推出類似商品並獲市場好評，顯示「股票禮品卡」具高度潛力。此次由永豐金證券引進台灣，不僅是沙盒創新的一大突破，更是實踐普惠金融與數位轉型的重要里程碑。

「股票禮品卡不僅是卡片，更是一種傳遞財富觀念的方式，將存股變得簡單又有意義。」永豐金證券表示，未來將持續拓展金融創新服務，結合數位科技與使用者體驗，打造更多元的理財生態圈。即日起，該卡於永豐金證券專屬平台獨家販售，送禮也能送出投資未來的新選擇。

永豐金 股票

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