全台首創「股票禮品卡」 永豐金證券開賣

永豐金證券再度引領金融科技創新，打造全新股票投資生態圈，14日宣布，全台首創的「股票禮品卡」正式線上開賣，可兌換包括台積電（2330）、0050等熱門股在內的242檔優選存股標的；永豐金證券總經理張李章隆看好，此新創商品規模有機會上看2億元。

作為國內金融科技券商的領頭羊，永豐金證券是唯一擁有2件金融科技創新實驗核准的券商，其中「股票禮品卡」於今年2月通過核准，實驗期為一年，成為全台第一張可兌換股票的禮品卡。

所謂的「股票禮品卡」，指的是收禮人可透過永豐金證券「豐存股」平台，兌換242檔台股與ETF，等同於一張卡開啟穩健投資之路。送禮方式也超簡單！只需註冊永豐金證券「股票禮品卡專賣平台」，選擇面額（目前提供500元與1,000元兩種），完成付款後即可取得虛擬卡序號，並直接兌換或用LINE轉贈親友。

根據沙盒實驗核准規範，每位用戶的購買及兌換上限各為25萬元。

永豐金證券董事長朱士廷表示，世代消費型態與投資行為正在快速演變，伴隨Z世代對金融商品期待提升到情感連結，推出全台首創的股票禮品卡，為理財增添溫度。

永豐金證券股票禮品卡是國內沙盒實驗第十個核准案，亞太地區如香港與韓國已推出類似商品，並取得亮眼成績，顯示市場對股票禮品卡的潛在需求。

張李章隆指出，股票禮品卡克服四大挑戰，包括一、法規限制：透過金融科技發展與創新實驗條例進入監理沙盒合法創新；二、帳務設計：與永豐銀行合作設計信託架構，保障儲值金安全；三、資安強化：打造專屬兌換平台，避免個資洩漏；四、交易串接：整合「豐存股」定期定額平台，讓收禮人輕鬆開啟投資旅程。

張李章隆表示，目前永豐金證券初步規劃的發行額度為1億元，上限將達2億元，希望可以發行予3.5~5萬投資人。