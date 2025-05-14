台新人壽阻詐防偽 專屬簡訊碼「68488」正式上線

根據內政部警政署統計資料指出，2025年第1季全台詐騙財損高達227.19億元，假冒簡訊成破口之一。為響應政府防詐政策，降低民眾遭假冒簡訊詐騙風險，台新人壽即日起推出專屬簡訊碼「68488」服務，初期先導入官網會員登入驗證與行銷活動等簡訊服務，協助保戶辨識官方訊息，防堵釣魚簡訊風險。

以客戶角度出發，打造值得信賴的保險服務，是台新人壽致力公平待客重要環節。台新人壽表示，專屬簡訊碼具備唯一性及不可竄改性，猶如企業在數位溝通中的專屬身分標記，啟用「68488」專屬簡訊碼是作為保障民眾的重要一步，保戶可安心點選其中連結。此舉不僅有助於提升資訊辨識度，更能有效降低保戶因誤信假簡訊遭受損失的風險。

除了導入專屬簡訊碼強化外部聯繫安全性，台新人壽持續深化保險數位防詐教育與保戶溝通。台新人壽公司官網不但設有「金融防詐專區」，透過漫畫、影片、問答互動等多元形式，強化保戶辨別詐騙手法；更舉辦情境遊戲「逃出詐騙島」金融防詐抽獎活動，以寓教於樂方式提升用戶識詐能力。

在提升資訊透明度與客戶服務品質方面，台新人壽積極推動電子保單，讓保戶能即時掌握保障資訊，有效降低實體文件遭竄改或遺失風險。為鼓勵保戶參與數位化服務，即日起至2025年12月31日止，投保台新人壽任一險種新契約，選擇以電子保單方式出單，並於收到簽收通知後30天內完成電子保單下載及簽收者，即可獲100元超商購物金（每份新契約保單僅限獲獎乙次）。