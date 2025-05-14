保單強制執行鬆綁！低於「這門檻」免扣押 排除小額終老
財委會14日一讀通過俗稱「保單抵債」的《保險法》修正案，與行政院版本有兩大差異，一、強制執行的壽險保單解約金，統一以全國最高生活費標準計算六個月，解決一國多制疑慮，二、排除小額終老保單，滿足高齡者的基本保障。
以2025年衛福部公告每人每月最低生活費1.2倍、計算6個月，最高是台北市共14萬6,730元；較原版本的台北市7萬3,365元拉高一倍。
也就是說，只要債務人持有的每張壽險或年金險的解約金超過14萬6,730元，該張保單才會被納入遭強制執行的財產範圍。
金管會主委彭金隆坦言，之前行政院版（即金管會版本）是依近一年直轄市政府所公告「當地區」每人每月最低生活費1.2倍、計算3個月，但「當地區」會有認定困難，例如要保人居住所、工作地或生活圈等不一。
這次改以全國最高生活費標準，可滿足簡便性並兼顧差異，從3個月拉長6個月則是把撫養親屬納入，是更周延的條件。
其次，小額終老保單不納入遭強制執行範圍，是為了提升國人基本保險保障，因此也同意立委版本採取「概括式」條款。
依照今天通過一讀的修正條文：主管機關為推動提升基本保險保障政策，公告的人壽保險契約，其解約金債權不得作為扣押或強制執行標的。
若以新修正版本的近14.7萬元解約金來看，彭金隆說，以35歲、投保20年定期壽險業，這14萬元解約金回推投保十年就會有千萬元保額，已可以滿足自己與家屬生活的最低保障。
據統計，2023~2024年這兩年，遭強制執行保單共達123萬件，其中74%是健康險和傷害險已經排除了。
剩下26%，彭金隆說，依新修正版本再排除小額終老和低於14.7萬元解約金的壽險與年金險，預計可以再少一半，可以大幅降低蜂擁進入法院的案量。
最後財委會也通過一個「附帶決議」，要求《保險法》部分條文修正通過上路後8個月內，司法院需在這8個月內清查過去舊案，只要是符合新制，免被強制執行範圍內者，一律撤銷、不再執行。
據司法院統計，從2022年大法官解釋，保單可被強制執行到2024年，已申請強制執行保單共77萬件。
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