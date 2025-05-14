富邦證券與臺南市警察局第一分局合作 前進社區進行高齡反詐宣導

富邦證券於4月29日與臺南市政府警察局第一分局合作，在社區治安會議中進行反詐宣導活動，將「投資反詐宣導」帶入社區鄰里。臺南市警察局第一分局分局長章振國與富邦證券南二區部資深協理許榮旭到場參與，活動中富邦證券分享投資詐騙態樣與案例，並期望透過與在地警察局合作的活動，防範金融詐騙案件於鄰里最前線。

自去年起，富邦證券與南市警一分局合作，前進社區舉辦一系列反詐騙宣導活動。本次活動是今年雙方繼元宵節里民聯歡宣導反詐騙活動後，再度攜手合作，以「識詐、反詐情報站」為題，向台南市東區關聖里高齡里民分享常見的詐騙樣態以及防詐的八招要訣。

富邦證券在本次高齡反詐騙宣導活動中，特別安排有獎徵答環節，以加深高齡里民的投資反詐意識。活動中提醒長者，對於陌生的投資、投保邀約，或是假客服、假親人等詐騙手法，更要提高警覺，若遇可疑詐騙手法，除了可打反詐專線165查詢外，也要盡快向警方通報。

富邦證券積極投入反詐騙行動，不僅將「反詐騙宣導」資源投入第一線營業據點，透過基層營業同仁的把關，協助客戶預防投資詐騙案件。未來，富邦證券也將持續透過與在地警察局合作，將防詐意識深植於社區里民心中，擴大反詐影響力，共同守護社區里民的財產安全，善盡金融機構的社會責任。