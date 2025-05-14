外資退場、台股ETF接手！中信金前十大股東大換血

中信金控（2891）股東結構出現重大變化。根據該公司最新公布的2024年年報資料顯示，原先位列前十大股東的新加坡政府投資公司（GIC）與挪威中央銀行（Norges Bank）已雙雙退場，不再名列前十大。取而代之的，則是三檔國內知名高股息ETF，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣高息ETF（0056），以及國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878），顯示中信金正逐步成為高股息ETF青睞的目標標的。

除了外資撤出，富邦人壽也從中信金前十大股東名單中除名，顯示保險資金配置策略亦出現調整。在最新前十大股東名單中，以群益00919持股比重最高，達4.35%，顯示該ETF對金融股配置比重明顯提升。其餘依序為：宜高投資2.38%、新制勞退基金2.18%、中信金員工福利儲蓄信託基金2.11%、中信銀員工持股信託專戶1.89%、元大0056為1.84%、國泰00878為1.82%、臺灣銀行1.61%、國泰人壽1.59%、銓緯投資1.43%。

法人分析，此次ETF大舉進駐中信金前十大股東名單，反映出台股高股息主題持續受到市場追捧，金融股因股息穩定、殖利率具吸引力，成為被動式資金加碼標的。此外，隨著ETF資金規模擴大，其對成分股的持股占比將愈加關鍵，可能影響未來股東會決策權重與市場定價。

展望後市，若高股息投資風潮延續，勢將進一步改寫傳統大型金融股的股東結構，ETF的影響力不容小覷。