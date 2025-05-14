中信金年報曝戰略 聚焦AI金融、康養保險與多元獲利

中信金控（2891）於最新年報中揭示114年度營運計畫與未來發展策略，將以「穩健成長、數位創新、永續布局」為核心，強化國內外業務發展動能。

中信銀行將聚焦強化核心金融業務，深化台灣個人與高資產客群經營，並透過數位決策平台提升中小企業貸款效率，同時強化風險控管能力。海外方面，將整合全球據點與系統平台，推動跨境金融服務升級，並優化泰國LHFG與東京之星銀行布局，以擴大海外獲利貢獻。

保險業務方面，台灣人壽將配合IFRS 17與新清償標準，強化資產負債管理，推動保障型、外幣及投資型商品銷售，並以「商品+服務」策略擴大新契約規模，結合康養商品與數位服務提升客戶體驗。同時持續調整資產配置與避險策略，以穩健提升獲利與永續影響力。

投資事業方面，將聚焦擴大資產管理規模與跨子公司合作綜效，建立多元獲利來源並培育專業人才，並於海外潛力市場評估據點設立與策略合作機會。

在數位轉型方面，中信金推動「Digital End-to-End」與「Banking Everywhere」雙軸策略，布局AI基礎架構並導入生成式AI工具，提升內部效率與客戶體驗，並強化AI治理體系以因應金融監理要求。

展望未來，面對國際政經變局及美國關稅影響，中信金將強化產業風險掌握與資產配置彈性，調整投資布局以因應市場變化。中信金表示，將持續以客戶為核心、永續為導向，邁向「台灣第一、亞洲領先」的區域型金融機構願景。