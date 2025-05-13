IPO之亂…營業員為達標自掏腰包600萬 客戶質押ETF來IPO

券商營業員和銀行的理專集體反抗IPO的配合責任制度，今日以台灣IPO與ETF募集的「血汗責任額」黑幕為題，公布許多相關的量化數字統計調查報告。其中報告指出，個人責任額天花板持續上升，已從2024年通常一檔300萬，提升至2025年單檔700萬，也就是一位營業員個人，一檔要包下700萬的IPO金額。

該抗爭社群已有超過3000人參加，在13日晚間所發布的最新調查報告所列舉的數字，還包括了募集期縮短，產品頻率加速、分點差異明顯等相關項目，其中，募集期的衡量已從月度指標變為5-7天的短期衝刺，其他令人訝異的情形，包括了在2025年4至5月間，同一營業員甚至被要求同時銷售5-10檔不同產品，同一產品在不同分點的配額，更有相差達50萬至100萬元，此外，亦有多名營業員抱怨：「底薪3萬卻要扛6000萬淨業績。」

這份調查報告除了對金管會最在意的產品適合性，抨擊投資人可能被推銷不符合其風險承受能力的ETF產品之外，還特別提出了「槓桿風險擴大」的示警，竟然在ETF的IPO期間，還有投資人被鼓勵以ETF質押放大槓桿，增加投資風險，4月初全球股災期間，更有多位投資人因ETF質押而遭斷頭。

營業員為了達標業績，還被迫自掏腰包購買ETF。該調查報告列舉一項最誇張的數據，裡面竟有券商營業員為了達標而自掏腰包認購的IPO，金額最高竟達600萬元，這些已造成營業員巨大的家庭財務壓力，亦引發嚴重心理負擔。

基層營業員抱怨，即使市場環境惡化，但責任額標準仍未調整，整個募集時間壓縮，公司「照三餐問數字」，竟然一個人5天內被問KPI達20次，此外，包括休假、客戶資源的使用都因此被縮水，甚至還會被威脅，沒達標，獎金一毛領不到。