台幣六天貶值3.1角 趕走炒匯熱錢奏效

中央銀行趕炒匯外資策略奏效，兩家美系外資昨（13）日大舉匯出，促使新台幣匯率開高走低，終場重貶1.39角，收在30.455元，逾一周新低；熱錢落跑、出口商也進場拋匯，市場交投熱，昨天再爆21.2億美元成交巨量。央行資料顯示，新台幣匯率已連六日貶值，累計貶值3.1角。

根據央行統計，美元指數昨天下跌0.05%，主要非美貨幣升貶互見，新台幣與台灣主要貿易對手國貨幣韓元同步下挫，星元、人民幣與日圓匯率上漲。

相較韓元匯率昨天貶值0.52%，新台幣匯率昨天貶幅0.46%、貶勢較韓元緩和；另外，星元上漲0.21%，人民幣升值0.2%，日圓微幅升值0.04%。

匯銀主管指出，美中關稅戰休兵激勵股市大漲，但美元同步走揚，讓國內股匯走勢脫鉤；市場觀察到，昨天有兩家美系外資大舉匯出，是新台幣匯率重貶主因，市場議論紛紛，推測熱錢選在昨天撤出，可能是美中貿易談判有了正面結果，美元後市看升，二是央行連日來緊迫盯人，外資若不肯進場買股票，就得儘速匯出。

展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短期內仍將位於30~30.8元區間波動。

為抑制熱錢炒匯，央行緊盯匯市，持續對外資道德勸說，希望匯入資金儘速投入股市，若賣超股票，交割後得儘快匯出。按過往經驗，外資匯入後，最遲一周內就得買股票。