玉山學術獎 兩位學者出線

玉山銀行與國立中央大學舉行2025「玉山學術獎」頒獎典禮，由中央大學校長蕭述三、玉山金控（2884）資訊長謝萬禮共同頒獎予財務金融學系教授黃瑞卿、資訊管理學系助理教授黃子菱，這也是兩位老師二度榮獲玉山學術獎肯定，卓越的學術研究成果再躍國際。

玉山於2010年設立「玉山學術獎」，鼓勵教授於世界重要且頂尖的期刊發表論文，15年來已頒發85個獎項。謝萬禮表示，自2021年起與中央大學合作，近五年時間共頒發六個獎項，累計獎金380萬元，顯見中央大學優秀且豐沛的學術能量，相信也創造研究與教學的正向循環，為台灣高等教育培育更多傑出人才。

黃瑞卿研究刊登於《Management Science》，建構一個簡單且系統化的理論模型，測量決策者面對風險時的各種高階風險偏好，並且透過實驗設計，驗證理論模型的實際應用效果，進一步探討決策者的風險趨避程度(risk aversion)、謹慎行為(prudence)及風險節制(temperance)間關係。

黃子菱則研究線上遊戲中的社群規範(social norms)與玩家行為，遊戲中的違規行為是刻意為之或是對規範的認知不足，研究指出約有三分之一玩家對其經常玩的遊戲規範感到不確定，玩家的遊戲經驗多寡也不等同於對規範的認知。

為建立更和諧的線上互動環境，遊戲開發者需藉由社會臨場感(perceptions of social presence)、社群互動與指引，提升玩家對規範的認知，本研究刊登於《MIS Quarterly》。

蕭述三感謝玉山長期支持，由金融業與學校攜手合作，營造好的學術環境與氛圍，學校也持續鼓勵教師深耕專業，提升學術能量，強化國際影響力。管理學院副院長鄭有為表示，玉山學術獎為教師提供重要的肯定與資源支持，在學術環境日益競爭的當下，能獲得來自企業的實質獎助，不僅提升研究動能，也激勵教師持續投入具創新與影響力的研究。

玉山學術獎將於今年下半年擴增一般經濟、總體與貨幣、個體理論、計量經濟、應用個體經濟、制度與發展經濟等範疇，期望能發揮更大的影響力，讓國際看見更多台灣的頂尖學者與研究成果。