金控營業報告書出爐／富邦金強打七大策略

富邦金控營業報告書昨（13）日出爐，董事長蔡明興指出，展望2025年，AI等新興科技發展需求強勁，相關供應鏈業者積極擴增產能，將支持出口及民間投資成長；隨企業獲利提升及軍公教調薪帶動企業跟進，有助支撐民間消費溫和成長，預估台灣經濟將維持穩健擴張，實際表現取決美國經貿政策變化對全球終端需求影響程度。

蔡明興指出，富邦金（2881）將持續深耕台灣市場及布局亞洲，並評估併購及參股機會以拓展金融版圖。今年富邦金主要子公司有七大發展策略。

富邦人壽方面，主管機關為推動亞洲資產管理中心逐步鬆綁法規，同時為接軌IFRS 17與TW-ICS，將推動措施協助業者接軌，富邦人壽將因應市場變化調整商品策略。

台北富邦銀行擬藉客群開發及深耕擴大業務動能、推進海外布局完善金融平台、分眾經營及法個聯動提高營運效益等營運主軸強化收益。

富邦證券致力提升經紀市占，加速獲客動能並推動財管轉型，提升財管收入，發展AI運用，加速數位轉型。富邦產險持續發揮保險正向影響力，落實社會責任推廣永續發展，加強風險管控。

富邦銀行（香港）除優化貸款及投資組合以提升資產收益率，亦積極擴大財管客群基盤及發揮跨售潛能以強化手續費收入，並嚴謹控制營運成本及提升風險管理效能。富邦華一銀行將藉組織調整及資源統籌優化公司銀行營運及提升客群覆蓋率、導入線上線下融合及數位模式精進零售銀行客群經營。

富邦投信響應「亞洲資產管理中心」政策發展商機，因應新型態產品法令開放，發展戰略型與具市場趨勢潛力產品。