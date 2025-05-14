金控營業報告書出爐／國泰金點出三大變數

國泰金控營業報告書昨（13）日出爐，董事長蔡宏圖表示，展望2025年，新興科技應用需求熱絡，全球經濟仍具韌性，但美國總統川普新政、地緣政治風險及各主要經濟體央行貨幣政策未來走向，皆為金融市場帶來變數。

國泰金（2882）昨天公布的前十大股東名單顯示，新加坡主權基金今年熱烈加碼國泰金股票，持股比重由前一年的1.1%增至1.71%，增加0.61個百分點，排名也從第九名躍升至第五名。

此外，「台新銀行受託保管國泰ESG永續高股息ETF信託專戶」為今年前十大股東的「新面孔」，持股比重為1.21%、排名第七；去年排名第十的長庚醫療，今年跌出榜外。

去年排名第五的勞工保險基金，今年退步至第六；去年第六的百星投資，今年退居第八；全球人壽從第七降至第九，萬達投資退後兩名，從第八變第十。

國泰金蔡家旗下包括萬寶開發、霖園投資、百星投資和萬達投資，為國泰金第一、第二、第八與第十大股東，分別持有國泰金15.68%、13.88%、1.21%與1.12%的股票，合計持股高達31.89%，與前一年持平。

蔡宏圖在營業報告書中表示，回顧2024年，全球經濟溫和擴張，主要經濟體通膨緩解，受惠AI應用浪潮，金融市場上行，國泰金控在全體同仁協力下，營運表現亮眼，稅後純益創歷史次高、達1,112.3億元，每股稅後純益（EPS）為7.29元，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信獲利皆創歷史新高，國泰人壽獲利創歷年次高。

國泰金控持續強化公司治理機制，計劃於今年委請外部專業獨立機構執行董事會績效評估，另將完成第九屆董事改選，持續強化董事會成員組成之專業性。