兆豐銀現增 股本衝千億元

兆豐金控（2886）董事長董瑞斌昨（13）日指出，關稅戰衝擊長線風險仍存，考驗企業國際競爭力與移動力，兆豐銀已決定辦理私募現增額度142億元，以提高資本適足率、擴大衝刺授信業務的量能，提供企業客戶金流支持，在未來關稅衝擊變數未消下，對獲利展望抱持「審慎樂觀」。

兆豐銀此次私募現增完成後，股本將增加至1,000億元，躋身千億資本銀行俱樂部，且對於兆豐銀美國四家分行、東協等新南向國家與日本等地分行，擴張企金業務，因應台商客戶國際供應鏈移轉等，提供更強大金流後盾。

董瑞斌昨天出席兆豐銀行文教基金會「夢寐以球」公益捐贈啟動儀式，他在儀式後受訪指出，金控4月獲利出爐可以看到很多金融業都受到關稅戰衝擊資本市場的影響，兆豐金從3月就已有承受市場壓力。

兆豐銀台幣資產部位龐大，因此匯率波動衝擊有限，且身為美元清算行收受美元資金，除授信外也有做其他運用，基本上不會大規模持有美元現鈔或未避險部位，可有效控管匯兌風險。