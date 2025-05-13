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新台幣匯率暴升危機！壽險公會將提案 匯率評價改半年日均價

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台幣匯率4月以來大幅升值，導致壽險業出現巨額匯損、衝擊獲利，六大壽險高層先前找上金管會主委彭金隆「求援」，並提出兩大暫行措施，包括尋找外匯準備金第二桶金的財源，或調整匯率計算方法，但彭金隆對此態度保留；壽險公會最終決定只提出一案，那就是資本適足率的匯率評價方式將比照股票，由單點匯率，改成一年（每日）平均匯率。

據悉，壽險公會將向金管會提案，今年6月底與12月底的RBC（資本適足率）仿照股票採半年日均價概念，讓匯率評價也改用半年日均價，而非現行是用6月或12月最後交易日的收盤價計算。

而匯率評價改用半年日均價，RBC的分子（自有資本）與分母（風險資本）要同步實施，分子的自有資本用半年日均價來計算，分母的風險部位與資金運用收益率也會用半年日均價來調整。

台幣匯率 壽險業 資本適足率

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