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富邦金致股東報告書出爐 董座蔡明興親曝今年七大發展策略

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦金控（2881）營業報告書13日出爐，董事長蔡明興指出，展望2025年，AI等新興科技發展需求強勁，相關供應鏈業者積極擴增產能，將支持出口及民間投資成長，且隨著企業獲利提升及軍公教調薪帶動企業跟進，有助支撐民間消費溫和成長，預估台灣經濟將維持穩健擴張，實際表現則取決於美國經貿政策變化對全球終端需求影響程度。

蔡明興指出，富邦金將持續深耕台灣市場以及布局亞洲，並評估併購及參股機會以拓展金融版圖。另外，為均衡金控業務發展與收益來源，提供客戶更優質多元的產品與便捷的服務，今年富邦金主要子公司有七大發展策略。

富邦人壽方面，2025年進入降息循環，地緣政治緊張，為經濟發展帶來不確定性；主管機關為推動「亞洲資產管理中心」逐步鬆綁法規，同時為接軌IFRS 17與TW-ICS，將推動措施協助業者接軌，富邦人壽將因應市場變化調整商品策略。

台北富邦銀行則是藉客群開發及深耕擴大業務動能、推進海外布局完善金融平台、分眾經營及法個聯動提高營運效益、聚焦卡友跨售發揮獲客成效及擴增數位服務掌握商機等五大營運主軸強化收益。

富邦證券將致力提升經紀市占，加速獲客動能，並推動財管轉型，提升財管收入，發展AI運用，加速數位轉型。自營部位追求絕對報酬，投行則深化客戶分級經營，爭取優質承銷案件。

富邦產險持續發揮保險正向影響力，落實社會責任推廣永續發展，並加強風險管控，穩定公司獲利，洞悉市場趨勢，實踐數位轉型，打造金融生態圈。海外發展則藉由嚴謹核保管控業務品質。

富邦銀行（香港）除優化貸款及投資組合以提升資產收益率，亦積極擴大財管客群基盤及發揮跨售潛能以強化手續費收入，並嚴謹控制營運成本及提升風險管理效能。

富邦華一銀行將藉組織調整及資源統籌優化公司銀行營運及提升客群覆蓋率、導入線上線下融合及數位模式精進零售銀行客群經營。

富邦投信響應「亞洲資產管理中心」政策發展商機，因應新型態產品法令開放，發展戰略型與具市場趨勢潛力產品，另持續強化既有產品線並聚焦重點產品再行銷，深耕利基市場。

富邦人壽 富邦金控

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