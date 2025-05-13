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金管會行文業者 全面禁止虛擬資產以現金交易

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

幣圈傳出金管會為防制洗錢，限制虛擬資產不得以現金交易。

對此，中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）證實，金管會近日行文VASP公會，鑒於現金進行虛擬資產交易，難以追蹤資金往來流向且易造成金流斷點，為確保金流透明可溯，防堵不肖人士利用現金交易作為洗錢及詐欺犯罪之工具，請VASP公會協助轉知所屬會員，與客戶進行交易時，應以可留存金流軌跡之方式為之，並於1個月內研訂納入自律規範報會備查。

VASP公會表示，公會作為產業與政府溝通的重要窗口，持續向主管機關提出建言並進行溝通，並致力於防堵犯罪。目前公會會員業務範圍多元，所受政策影響亦有不同，其中以B類會員（包括實體店面與BTM業者等）影響最甚。為確保產業穩健發展，VASP公會正積極協調溝通，秉持自律精神，尋求兼顧消費者權益與虛擬資產業者轉型機會的最佳方案，幫助我國VASP於合規的監理架構下長遠健全發展。

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