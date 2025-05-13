獨／壽險公會提三種模擬情境 估算匯價26.2將使淨值比面臨破底

壽險公會向金管會建議因應壽險匯損衝擊的方案已經確定。公會已發文全體壽險公司說明擬提出的方案，其中除了建議改採匯率半年日均價計算RBC，還提出三種模擬情境，並估算若不改採匯率計算方式，當台幣匯價跌至26.2元時，淨值比將破底。

儘管中美關稅戰暫時休兵，使台幣匯價穩住，今天還貶值1.39角、收30.455元，但壽險業對匯率仍如臨大敵，更對6月底和今年底的RBC和淨值比計算未雨綢繆。公會所提出的三種情境，依不同的匯價水準，計算出壽險業者今年6月底及今年底填報匯率的日均價格。公會設算，若能採取半年日均價來計算RBC，幾乎每家業者都能過關，若台幣匯價升值持續至今年底，業者仍會面臨重大考驗。

其中情境一為之後匯率持平在30.308元，今年6月的半年日均價為31.964元、一年均價為32.151元；今年12月底的半年均價為30.308元，一年均價為31.1元。

情境二，則是5月底的匯率29元、6月底匯價為27元，這時若用半年均價或年均價來計算RBC，則價格分別為31.466元和31.909元；而在年底半年均價或年均價分別為27元與29.134元。

情境三則是最嚴峻的情況，這時用匯率均價方式為壽險業紓壓，在6月底幫助最大，計算出來的結果可說完全是兩個世界。情境三的5月底匯率27元、6月底匯價為25元，這時若用半年均價或年均價來計算RBC，則價格分別為30.987元和 31.676元 ；不過在年底的半年均價或年均價，則分別為25元和27.861元。

壽險公會也推估，台幣匯率從去年底的32.781升至30元，等於已升值近10%，若升至29.5元，淨值會較去年底蒸發8千億元，淨值比約降至5.5%，等於整個業界淨值縮水超過30%，倘若再升值至20%，屆時匯價等於接近26.2元，淨值將蒸發超過1兆5千億元，淨值比將降至3.2%，已逼近法定標準3%。

由於金管會已表態重點在於資本適足率，而非財報的美化，因此壽險公會此次提出的建議，瞄準今年6月要進行的RBC半年報檢視，並且建議要採取「半年日均價」來計算匯率的影響。至於這次為何壽險公會未把外價準備金納入建議，公會表示是因為外價準備金被視為「自有資本」，因此，對RBC沒有實質緩解效果。

壽險公會認為，先前在因應市場波動時，曾採取股票採半年日均價、債券用攤銷後成本，因此，現在面臨匯率波動，也可採取用匯率半年日均價的方式來處理。不過，壽險公會也提到，明年就要接軌的新一代清償能力制度，也就是IFRS新制，會另案討論因應金融市場波動的暫行性措施。