聯名卡易主！3月持卡人忙換卡 玉山、北富銀爆發卡潮

北富銀廣三SOGO聯名卡、玉山銀家樂福聯名卡，分別各將在2025年7月及8月停卡，兩大發卡行在3月啟動換卡潮，使3月北富銀、玉山銀各爆出逾十萬、逾27萬張新發卡量。

銀行局副局長侯立洋說，北富銀和玉山銀3月單月有大量新發卡量，主因是北富銀廣三SOGO卡到期，換發成富邦J卡；玉山銀則是家樂福聯名卡到期換發玉山Unicard。

據數據顯示，3月當月北富銀新發卡10萬1,393張，其中光廣三SOGO聯名卡換發富邦J卡就有數萬張。北富銀與廣三SOGO合約是在2 月底到期，7月正式停卡。

3月玉山銀新發卡27萬4,931張，其中家樂福卡換發玉山Unicard卡也占了約20逾萬張。玉山銀與家樂福卡合約將在8月底到期停卡。

一般發卡行的聯名卡易主，都是先發新卡、再停舊卡，換言之，北富銀和玉山銀會先發新卡，之後就會停掉原來的舊卡，屆時又會有一波停卡潮。

金管會公布3月信用卡數字，3月單月簽帳金額3,771億元，較2月略減，侯立洋說，主因是2月有1月春節消費遞延款入帳，墊高2月基期，使3月略低。

累計前三月整體刷卡額達到1兆1,110億元，是史上同期新高，年增6%，是因國人已習慣刷卡消費、特店也增加，民眾有更多使用場域。

國人刷卡額墊高，占全體非現金支付貢獻額達54.6%居首。金管會統計，首季非現金支付交易筆數20.15億筆、非現金支付交易金額約2.04兆元，各達成全年目標80億筆、10兆元的25.18%和20.35%。

侯立洋說，首季非現金交易筆數、交易額都有6%年增率，去年筆數有達標，今年仍可樂觀期待。