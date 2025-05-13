兆豐銀私募現增百億元 兆豐金也要辦現增嗎？董座給答案

兆豐金控（2886）董事長董瑞斌13日指出，兆豐銀行即將辦理私募現金增資，規模142億元，提高資本適足率以擴大業務動能。

這是兆豐銀行睽違十年再度辦理私募現增，而上一次、2015年兆豐銀辦私募現增時，母公司兆豐金本身還為此辦了現金增資241億元，然後才對兆豐銀增資155億元，但今年要注資兆豐銀142億元，董瑞斌說，兆豐金本身不必辦現增，可能發債或融資即可。

兆豐銀行目前實收資本額961億元，在八大公股銀行中，資本額只比台企銀（2834）、土銀大，並且兆豐銀資本額不僅輸給三大民營金控國泰（2882）、富邦（2881）、中信（2891）旗下銀行，連台新銀、永豐銀的實收資本額都破千億元，比兆豐銀資本額大；相較之下，身為公股銀行獲利王、具匯銀龍頭地位的兆豐銀，其實收資本額規模比起一般印象大型銀行要小得多。

如以金管會公布六家系統性重要銀行來看，也就是包括中信銀、台北富邦銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀、一銀等，兆豐銀也是六大系統性銀行中唯一實收資本額還低於千億元規模的銀行，要等到這次私募現增完成後，兆豐銀實收資本額才會達到1,000億元。