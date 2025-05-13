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國銀對中小企業放款僅達標16% 全年目標遇挑戰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2025年3月底國銀對中小企業放款餘額10兆4,117億元，月增430億元，月增額是史上同期第四大，累計前三月新增放款量僅增加737億元，達全年放款增額目標4,600億元僅16%，達成率似乎有落後態勢。

銀行局副局長侯立洋說，3月國銀對中小企業放款月增430億元，較前兩月增加，主因是企業有營運週轉金、及購置機器設備等資金需求，推升放款量能。

累計前三月新增放款量737億元，達成率僅16%。侯立洋說，後續經濟環境比較混沌不明，整體放款動能需再觀察。

2025年國銀對中小企業放款增額目標是4,600億元，較2024年4,200億元再增加400億元或9.5%，也再度改寫史上最高目標紀錄。國銀對中小企業放款幾乎年年達標，前一次未達標是金融海嘯時期。

金管會13日公布3月底國銀對中小企業放款狀況。1月單月新增放款量239億元，2月急凍到68億元，3月略放量到430億元，推升餘額攀升到10兆4,117億元，惟年增率僅5.5%，已連兩個月走低。

若以新增放款量前三大來看，首季以中信銀對中小企業新增放款182.6億元最多，台新銀新增176.3億元次之，第三是永豐銀149.8億元，清一色都是民營銀行。

放款量衰退前三大，則是華南銀首季減少120億元、台銀也減少112.4億元，京城銀減少102億元，侯立洋說，因公股量體大，即便減少、占比也很低。

中小企業 金管會

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