全國首家 臺銀信用卡通過 ISO 14068-1碳中和國際標準
面對全球氣候變遷，臺灣銀行積極響應政府「2050年淨零排放」目標，近日依循ISO 14068-1國際標準，完成感應式信用卡碳中和第三方查證，成為全國首家獲得ISO 14068-1感應式信用卡碳中和查證的金融機構。
臺灣銀行長期針對感應式信用卡進行ISO 14067產品碳足跡盤查，全面掌握產品生命周期中的碳排放熱點，並持續推動減碳措施。於5月6日由SGS台灣檢驗科技公司完成感應式信用卡碳中和第三方查證，成為全國首家獲得ISO 14068-1感應式信用卡碳中和查證的金融機構，開創國內永續金融新標竿。
展望未來，臺灣銀行將進一步強化碳減量作為，積極評估採用可回收材質，以降低卡片製程中的環境衝擊，同時，也將持續推動用戶改用電子帳單及授權自動扣繳等方式，以減少產品使用階段的碳排放量，全面響應環境部溫室氣體減量政策及「綠色及轉型金融行動方案」，持續推動低碳轉型與永續發展的深度整合。
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