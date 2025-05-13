全國首家 臺銀信用卡通過 ISO 14068-1碳中和國際標準

面對全球氣候變遷，臺灣銀行積極響應政府「2050年淨零排放」目標，近日依循ISO 14068-1國際標準，完成感應式信用卡碳中和第三方查證，成為全國首家獲得ISO 14068-1感應式信用卡碳中和查證的金融機構。

臺灣銀行長期針對感應式信用卡進行ISO 14067產品碳足跡盤查，全面掌握產品生命周期中的碳排放熱點，並持續推動減碳措施。於5月6日由SGS台灣檢驗科技公司完成感應式信用卡碳中和第三方查證，成為全國首家獲得ISO 14068-1感應式信用卡碳中和查證的金融機構，開創國內永續金融新標竿。

展望未來，臺灣銀行將進一步強化碳減量作為，積極評估採用可回收材質，以降低卡片製程中的環境衝擊，同時，也將持續推動用戶改用電子帳單及授權自動扣繳等方式，以減少產品使用階段的碳排放量，全面響應環境部溫室氣體減量政策及「綠色及轉型金融行動方案」，持續推動低碳轉型與永續發展的深度整合。