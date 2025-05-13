快訊

法庭上哽咽直呼「冤獄」…李文宗被押9個月 柯文哲盼他能交保回家

徐少東疑早就偷渡出境！檢方通知外交部註銷護照 將發布通緝

為活化資產…台積電出售設備給世界先進星廠 總價預估超過7100萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

第1季刷卡額達1.11兆元 創史上同期新高

中央社／ 台北13日電
金管會統計，全台32家信用卡發卡組織3月刷卡額新台幣3772億元，較今年2月減少181億元，月減4.58%。示意圖／ingimage
金管會統計，全台32家信用卡發卡組織3月刷卡額新台幣3772億元，較今年2月減少181億元，月減4.58%。示意圖／ingimage

金管會統計，全台32家信用卡發卡組織3月刷卡額新台幣3772億元，較今年2月減少181億元，月減4.58%。官員分析，主因今年農曆春節遞延效應，使2月簽帳金額較高，今年首季簽帳金額1兆1110億元，年增6.06%，寫史上同期新高。

金管會統計，截至3月底，整體32家信用卡發卡機構總流通卡數5899萬張，月增24萬張，總有效卡數3925萬張，月增6萬張；整體3月簽帳金額3772億元，較今年2月的3953億元減少181億元，月減4.58%。

金管會銀行局副局長侯立洋在例行記者會中分析，3月單月簽帳金額較2月減少，主因今年1月逢農曆春節假期，銀行的入帳落在2月導致當月簽帳金額較高。

金管會統計，今年第1季總簽帳金額達1兆1110億元，年增6.06%，寫史上同期新高，而2024年第1季為1兆476億元。侯立洋說明，金額不斷上升主要是民眾習慣刷卡消費，加上刷卡支付包含延期付款、發卡銀行優惠與回饋、特約商店持續增加等原因。

觀察3月各家發卡銀行數據，玉山銀以27萬4931張為發卡王，北富銀以10萬1393張拿下第2，侯立洋表示，玉山銀主要是家樂福聯名卡到期換發玉山Unicard，北富銀同樣是廣三SOGO聯名卡換發富邦J卡。

3月發卡銀行第3至第5名依序為中信銀9萬8917張、國泰世華銀5萬1941張和台新銀4萬354張。國泰世華銀3月單月停卡數達15萬6513萬張、中信銀3月停卡數為12萬1014張，侯立洋說，主因為銀行清呆卡。

根據金管會資料，中信銀3月續居刷卡王，單月刷卡額高達668.8億元，國泰世華銀近658.88億元緊追在後，第3至第5名依序為北富銀480.22億元、玉山銀455.19億元及台新銀396.55億元。

刷卡 國泰世華 玉山銀

延伸閱讀

美中休兵 台股限空令可解？金管會說要看四關鍵

20家金融機構涉施壓基層銷售ETF 金管會將調查

新募ETF責任額制引爭議 金管會收檢舉！網曝金融業窘境

銀行壓測來了！台幣強升未加壓 金管會說是這原因

相關新聞

央行信用管制政策轉向、限縮十大建商貸款？央行澄清：子虛烏有

中央銀行13日指出，媒體引述社群平台貼文指稱，央行將調整選擇性信用管制措施，排除一般民眾購屋貸款，改成只限法人等報導，以...

20家金融機構涉施壓基層銷售ETF 金管會將調查

金管會今日證實，已經收到上百封券商、銀行施壓基層營業員、理專銷售ETF（指數型股票基金）的檢舉信，將透過券商公會、投信顧...

第1季刷卡額達1.11兆元 創史上同期新高

金管會統計，全台32家信用卡發卡組織3月刷卡額新台幣3772億元，較今年2月減少181億元，月減4.58%。官員分析，主...

美中貿易戰停火 股匯不同調新台幣大貶1.39角

美中關稅戰暫時停火，市場正面表態，助長風險偏好情緒，資金再次「錢進」海外布局，使得新台幣匯率大貶1.39角，收30.45...

台大名譽教授林建甫：楊金龍「一次到位」 匯率速升反而替全民省錢

近期新台幣匯率強勢升值，引發市場高度關注。針對央行此波快速調整匯率的作法，引來部分企業對出口競爭力的疑慮。

中鼎暫停交易 下午四點重訊再度親上火線說明

中鼎集團（9933）13日有重訊公布，因此暫停交易；中鼎表示，將在下午四點在證交所舉行重大訊息記者會，會中將公布首季財報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。