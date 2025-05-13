安聯來台30周年 亞太區CEO：目標2030年達200萬保戶

外商壽險公司安聯人壽今日舉行來台30周年記者會，安聯集團亞太區執行長艾努莎（Anusha Thavarajah）表示，安聯亞太區新業務價值（NBV）在集團中已從第六名攀升至第三名，台灣安聯人壽的NBV在所有子公司中排名第四。而面對台灣市場成熟，將持續透過精準區隔客戶適配的產品，目標在2030年將保戶擴增至200萬人。

安聯人壽總經理羅偉睿表示，今年第一季初年度總保費收入較去年成長39.3%，累計逾305億。

艾努莎指出，安聯早在1910年便進入亞洲市場，近十年大舉擴展版圖，目前成為亞洲前五大保險公司之一。目前安聯人壽在台擁有約45萬名保戶，目標是在2030年擴增至200萬人，持續深化市場耕耘與服務承諾。她說，未來將持續推動安聯人壽邁向新高峰，致力守護台灣民眾的保障需求。

針對2030年達成200萬保戶的目標，安聯人壽總經理羅偉睿表示，台灣保險市場已相當成熟，未來將更著重產品與客戶的精準對應，做出區隔。他指出，安聯將持續推動「3X3X3」金字塔策略，結合業務團隊、銀行保險、保經代公司三大通路，透過投資型、利變型與保障型商品，強化數位化、顧客體驗與價值創造三大競爭力，開發更貼近市場需求的創新保險產品與服務。

羅偉睿指出，今年安聯人壽的目標是從壽險業第四名前進至第三名，長遠希望能做到，每10位台灣人，就有1人持有安聯保單。為實現這項願景，安聯將持續深化策略佈局，將對的商品帶給對的人。

另外，針對國內許多業者紛紛推出「分紅保單」，羅偉睿表示，一直都有密切關注分紅保單的市場，雖然公司在銷售分紅包單有一定經驗，不過仍會謹慎評估其永續性，並確認是否能真正保障客戶才會考慮上市。

近期匯率波動衝擊壽險業者，羅偉睿說，安聯人壽較無受到影響，因為安聯人壽的外幣保單上以客戶購買何種幣別保單，所領取的配息也以同一幣別返還。此外，他說，近期新台幣升值，反而帶動部分客戶對美元保單的興趣。

羅偉睿表示，匯率曾在短短兩天內出現約11%的劇烈波動，儘管後續市場已有所回穩，但這凸顯短期波動的不確定性。因此公司也特別提醒內部業務與銷售同仁，在面對客戶時應優先推薦長年期商品，以協助投資人分散短期市場震盪的風險。