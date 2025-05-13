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美中關稅戰休兵 兆豐金：獲利審慎樂觀

中央社／ 台北13日電

美中關稅戰暫停90天，股市上演慶祝行情。兆豐金董事長董瑞斌今天表示，有助穩定國際金融市場與經濟，希望整體情勢下半年回到正軌，審慎樂觀看待獲利展望，但若美國發現關稅協議無法解決赤字等問題，仍不排除會採取其他措施，金融業需審慎以對。

兆豐銀行今天攜手兆豐銀行文教基金會與中華迷你棒球協會，於台北市忠孝國小舉辦「夢寐以球」公益捐贈計畫啟程儀式，教育部長鄭英耀等人出席，董瑞斌在活動中將球具送給忠孝國小學童，象徵迷你棒球球具捐贈行動正式開跑。

董瑞斌表示，「夢寐以球」公益捐贈計畫由兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會共同支持，響應世界棒壘球總會（WBSC）推動降低棒球參與年齡層的國際潮流，計畫在未來2年內，將專為學齡兒童設計、強調「從玩中學」的迷你棒球球具，提供給全台1300所國小，讓首次接觸棒球的低年級學童體驗棒球樂趣，協助基層棒球人才的早期培育。

董瑞斌指出，兆豐銀行特別選擇總管理處旁的「好鄰居」、即台北市忠孝國小作為整個捐贈計畫的起點，接下來會以資源相對稀缺的偏鄉學校為優先捐贈對象；他說，兆豐銀行希望透過理財商品、信用卡等業務多管齊下，「多賺一點」，將捐贈範圍擴大到全台約2600間國小。

媒體關注國際政經局勢、金融業4月獲利不如預期以及營運展望等議題，董瑞斌受訪表示，美國總統川普的對等關稅措施對全球股匯市造成動盪，不僅牽動國際經貿發展，也反映在台灣金融業最新公布的4月獲利表現上。

董瑞斌表示，就目前看來，對等關稅關稅風暴有些許收斂跡象，至少美、中同意降低加徵關稅為期90天，情況可能會較緩和，有助於國際金融市場與經濟穩定。

他希望整體情勢能在今年下半年回到相對正常的軌道，但接下來是否就能一帆風順仍難斷言，因為川普政策變數仍多。

董瑞斌表示，長期來講，美國本身的產業結構、勞動條件、貿易逆差問題，以及財政、外貿雙赤字，應該很難用對等關稅單一方式解決。

至於兆豐金營運展望，董瑞斌指出，第2季與下半年獲利表現，抱持審慎樂觀態度，畢竟風險仍在，如果美國發現，即便與中國、歐盟、日本等貿易夥伴都談成關稅協議，仍無法解決赤字問題，不排除美國會再採取其他措施，因此金融業仍要審慎以對。

不過他也提到，台灣ICT產業具備相當優勢，若能爭取到不加徵關稅，競爭力當然就會更好；至於受衝擊的業者，不一定是中小企業，主要是紅色供應鏈帶來的衝擊，比如近年石化、鋼鐵等傳統產業遭遇中國過剩產能，低價傾銷所影響，當中不少是大型傳產業者。

兆豐銀行近日決議辦理私募現金增資，得私募額度約新台幣38.8億元，董瑞斌表示，主要是為了發展業務以及處理資本適足率的問題，畢竟兆豐銀行是系統性重要銀行（D-SIBs）之一，現增是早在規劃內的事情。

兆豐銀行 董瑞斌 關稅

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