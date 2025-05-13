安聯人壽來台30周年 目標2030年保戶數突破200萬

安聯人壽來台成立30周年，13日舉行慶祝大會，除了以「守護前行 精彩可期」（We Secure Your Future）的品牌精神，推出30周年影片，安聯集團亞太區執行長艾努莎（Anusha Thavarajah）與安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）更喊話「深耕台灣」，力拚今年新契約保費能成長至業界第三名，同時訂下目標，在2030年之前，提升台灣保戶數至200萬人。

德國安聯集團有著135年歷史，而台灣安聯人壽於1995年成立，並於2005年成為首創台灣第一張外幣保單的外商保險公司。在三十年的歲月裡，見證金融保險發展的軌跡，也安然渡過金融風暴及低利環境帶來的利差損等嚴峻挑戰，成為台灣最大的外資壽險公司。2025年第1季初年度總保費收入逾新台幣305億元，較去年成長39.3%。

安聯集團亞太區執行長艾努莎表示，安聯集團自1910年即開始深耕亞洲市場，近年成功躋身亞洲前五大外資保險公司。她強調，「這項成就的關鍵在於台灣安聯人壽的卓越表現。」而目前台灣安聯人壽在集團中的排名為第四，她也為台灣安聯人壽訂下新目標，在2030年之前，要從現有的45萬名保戶提升為200萬名保戶，同時，將聚焦「保險保障」與「退休規劃」兩大核心方向。

為了達成這個目標，安聯人壽總經理羅偉睿表示，將透過「3X3X3」金字塔策略滿足市場需求，即聯手業務團隊、銀行保險、保經代公司三大通路，透過投資型、利變型、保障型三大商品，厚植數位加持、體驗加分、價值加強三大競爭力，開發更貼近市場需求的創新保險商品與服務。

而近期不少壽險業都加入分紅保單市場，羅偉睿表示，安聯人壽一直都有在研究分紅保單，且安聯集團在國外其他市場也有關於分紅保單的豐富經驗，但是否推出仍需視該商品能否真正為客戶帶來長期保障與價值，同時安聯人壽能否履行承諾，再來做決定，會持續關注。

針對近期金融市場及匯率波動頻繁，羅偉睿指出，安聯人壽在台灣一直堅守「避免貨幣錯配」原則，美元保單就投資美元資產並以美元配息，台幣保單同樣以台幣配息，確保客戶免受匯率波動的風險，且安聯人壽投資多種不同幣別的基金，客戶可以自身需求去做配置。而他們也觀察到，近期新台幣大幅度升值，並未造成客戶解約潮，反而在幾日過後，部分客戶開始關注美元計價商品，因此台幣升值對安聯人壽並未造成影響。