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國銀3月對中小企業放款增430億 首季達成率16.02%

中央社／ 台北13日電

金管會今天公布，截至2025年3月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆4117億元，較2月底新增430億元。官員分析，主要是3月企業週轉金與動產需求增，而今年首季國銀對中小企業放款增額為736.9億元，與今年全年放款4600億元目標計算，達成率為16.02%。

金管會統計，截至2025年3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆4117億億元，月增430億元。而中小企業放款占全體企業餘額比率為64.08%、占民營企業放款餘額比率為67.92%，平均逾期放款比率為0.25%，較2月底增加0.02個百分點。

金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會分析，國銀對中小企業3月放款月增430億元，經了解主要是企業有營運週轉金需求以及購置機器設備等動產的資金需求。

金管會統計，截至今年3月底，放款餘額前3名銀行依序為一銀9548.2億元、合庫銀8441.11億元與台企銀7989.29億元。今年以來，放款增額第1名為中信銀182.64億元，第2為台新銀176.34億元，第3是永豐銀149.8億元；衰退前3大依序為華南銀、台銀與京城銀。

侯立洋說，今年度國銀對中小企業放款目標金額為4600億元，今年第1季放款金額為736.9億元、達成率為16.02%。金管會將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

中小企業 金管會

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