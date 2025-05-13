LINE Pay今年繼續強化本土競爭力 擴大境外支付業務

本土最大第三方支付業者LINE Pay（7722）今年將舉行轉上市後第一次股東會，近期公布年報，在致股東報告書中，董事長丁雄注指出，看好非現金交易持續成長，2026年目標為80億筆、10兆元交易量，未來成長可期。

公司重要產銷政策包括六方向，加強第三方支付業務、持續點數卡與聯名卡事業、推動金融產業合作、廣告銷售、票券發行銷售、以及跨境市場。

在跨境市場部分，丁雄注表示，將過去與台灣商戶成功合作之行銷模式與服務複製到海外市場，今年持續深化韓國跨境支付外，也將逐步延伸跨境服務至鄰近的亞洲國家，包含日本、香港、澳門、泰國以及菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南等，目標未來拓展至歐美等全球市場。

LINE Pay今年已正式申請電子支付執照，讓 LINE Pay會員得以透過升級為電子付使用者，繼續以習慣的LINE Pay 生態圈享有更完整的服務，包含儲值、轉帳及生活繳費等便利功能，未來也期望以電子支付功能提供更全面的跨境服務。目前LINE Pay希望能在今年度取得主管機關核准。

未來展望上，丁雄注指出，LINE Pay以支付為核心，積極整合用戶、商戶及合作夥伴的多樣需求，打造結合支付、 支付平台、行銷平台完整服務的LINE Pay生態圈，未來將持續深化支付場景、推動國際市場布局、強化新科技運用。

目前多家業者及金融機構紛紛推出自有支付服務，近年行動支付逐漸成為主流支付方式，支付業者爭相提供各項消費優惠、服務等以滿足消費者對創新支付的期待，LINE Pay將以龐大用戶數為基礎，持續以高覆蓋率的支付據點及LINE POINTS點數為核心優勢，配合獨家內容如「好康地圖體驗」等服務提升商店與消費者之間的互動，吸引更多用戶選擇LINE Pay作為日常支付工具，更多商戶選擇透過LINE Pay進行行銷廣告宣傳，以持續帶動交易量。

LINE Pay也將研究並觀察市場變化、探索新支付需求，包括優化並導入NFC技術以實現靈活的支付解決方案、運用 AI分析大數據提供更密集化的支付服務，深入研究雲端技術、物聯網 （IT）等跨平台的支付場景、致力於開發能提升生活便利性的創新服務，增強市場競爭力。