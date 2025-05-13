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央行信用管制政策轉向、限縮十大建商貸款？央行澄清：子虛烏有

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行澄清，目前房市管制並未有任何調整。記者許正宏／攝影
央行澄清，目前房市管制並未有任何調整。記者許正宏／攝影

中央銀行13日指出，媒體引述社群平台貼文指稱，央行將調整選擇性信用管制措施，排除一般民眾購屋貸款，改成只限法人等報導，以及本月12日媒體報導央行要求八大公股行庫對十大建商降低放款，央行今天特地澄清，目前房市管制並未有任何調整。

央行表示，本月8日總裁於立法院財政委員會專題報告，並接受立委質詢。其中委員關切央行第七波信用管制措施實施後，銀行不動產貸款集中度已見下降，6月理事會是否調整？並表達信用管制措施應對法人繼續嚴格，但不要打到自然人、換屋族。總裁表示，央行會滾動檢討。

因此，並無央行將調整信用管制措施，排除一般民眾購屋貸款，改成只限法人等情況。

未來央行選擇性信用管制措施是否調整，將由央行理事會綜合考量信用管制措施之執行成效，房地產相關政策對房市的可能影響後決定。

央行在去年8月採取道德勸說，請銀行自主控管去年第4季至今年第4季不動產貸款總量。央行是要求銀行就不動產貸款總量進行管制，並未涉及個別貸款者。因此，並無央行要求八大公股行庫對十大建商降低放款。

央行強調，關於央行信用管制措施及相關資訊，均會透過官方管道，如央行網站、新聞稿等發布，其他來源資訊、影片及臆測，如與央行公開資訊不同者，請民眾切勿輕信。

公股行庫 央行 建商

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