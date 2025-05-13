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20家金融機構涉施壓基層銷售ETF 金管會將調查

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
20家金融機構涉施壓基層銷售ETF，金管會將調查。圖/本報資料照片
20家金融機構涉施壓基層銷售ETF，金管會將調查。圖/本報資料照片

金管會今日證實，已經收到上百封券商、銀行施壓基層營業員、理專銷售ETF（指數型股票基金）的檢舉信，將透過券商公會、投信顧公會進行調查，並且約談被檢舉的銀行。全體涉及的金融業共20家，金管會將進行商品銷售的KYC（認識你的客戶）和KYP（認識你的商品）、商品適合度、銷售行為，業務員的酬金決定等五大因素，進行全面調查。

證期局副局長黃厚銘指出，對於基層營業員銷售ETF的酬金決定，將兼而考量財務及非財務指標二種因素，且要求投信顧公會、券商公會向證期局提出說明；至於銀行端則會針對檢舉向特定金融機構了解，包括理專是否推薦特定商品，是否符合KYC及KYP，以及責任額制度的介入等，都會去了解。

金管會統計，涉及券商相當多，共有10家券商、9家投信涉及，外加一家銀行。對於檢舉信指控的券商和投信之間的回單問題。黃厚銘表示，要先去了解，後續才會進一步去處理，了解之後才會看下一步如何去處理情況。銀行局副局長侯立洋指出，目前銀行只有收到一家的檢舉信，大部分陳情事項都雷同。

對於所謂的財務和非財務指標，黃厚銘說明，前者指銷售績效，非財務指標則指法遵，處理糾紛的情況；侯立洋也指出，銀行也是類似指標，不僅看銷售多少，也要看非財務指標，包括理專的法遵、客訴、糾紛等，如何處理。

ETF 理專 金管會

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