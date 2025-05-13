國泰證券5月投資觀點：聚焦黃金與債券資產抗震配置

美國總統川普祭出高額關稅政策，對國際貿易、企業獲利與通膨預期形成多重壓力，國泰證券觀察，目前市場呈現高度「風險趨避」氛圍，波動性高的風險性資產，如成長型股票、原物料及新興市場表現相對疲弱，反觀高信評債券、公用事業與貴金屬等防禦型資產則相對穩健，因此，國泰證券針對「黃金」、「債券市場」抱持「正向」展望，建議投資人在股市波動加劇期間，可多關注具備抗震能力的資產類型，優化整體投資組合。

國泰證券觀察關稅風暴下的股債市場投資策略，首先，針對債券部分，投資人可配置穩定收息的高信評債券。雖然近期債市波動擴大，但整體流動性仍屬穩定，加上市場預期聯準會將進一步釋出更寬鬆的貨幣政策，使得高品質的投資級債券更具吸引力，因此，國泰證券認為投資人現階段可考慮提升高信評債券的配置比重，建議可留意「電信」與「醫藥」等具有高信用體質且屬防禦型的債券標的，這些產業在景氣逆風下，具備穩定現金流與較低違約風險，適合做為核心防禦部位。

展望股市發展，國泰證券對美國、亞洲市場仍抱持「中立」看法。美國市場隨著製造業持續回流，除了政府計劃加碼投入基礎建設、提供稅收優惠外，科技大廠如台積電（2330）、蘋果亦宣布擴大在美生產，有助提高「建材」、「工程」與「設備產業」需求，建議投資人可留意相關題材。而亞洲市場儘管受國際局勢高度牽動，國泰證券認為基本面穩健的產業仍有發展空間，比如與政策連動密切的「內需型」、「大型金融產業」，其中，金融股有著股價相對穩健的特性，適合中長期投資人關注。

國泰證券表示，在高度不確定性的投資環境中，投資人應隨時掌握國際局勢變化，靈活調整投資策略，採取「進可攻、退可守」，相對穩定的資產配置，除了留意基本面佳且具防守特性的股票標的外，不妨適時提高「黃金」、「高信評債券」比重，進而打造具抗震能力的投資組合，穩健應對市場震盪挑戰。