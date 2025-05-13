「集保e手掌握」App用戶數突破600萬 數位服務持續再升級

因應金融科技發展，臺灣集中保管結算所積極打造數位化帳簿劃撥環境，擴充「集保e手掌握」App服務，整合證券、基金及銀行存款資訊，並提供股利發放及ETF收益分配電子通知功能，截至今年5月 7 日，開通戶數已突破600萬戶。

集保結算所總經理陳德鄉表示，「集保e手掌握」App獨有的多元資產整合服務，讓投資人一手掌握證券、基金、存款及股利等資訊，備受投資人肯定。「集保e手掌握」App將持續擴展數位服務應用場景，並配合政府政策擴大納入「台灣個人投資儲蓄帳戶機制」（TISA）專戶查詢、複委託外國有價證券等資料，且配合推動開放銀行3.0政策，將提供投資人透過App進行多家銀行的轉帳及定存服務，另擬於App新增數位憑證功能，提供投資人創新多元的數位服務。

為提供更便利的申請管道，集保結算所於去年新增戶戶通服務，提供一站式管道將紙本證券存摺轉換為「集保e手掌握」App，歡迎投資人速洽往來證券商，或透過戶戶通平台申請「集保e手掌握」App，相關申辦流程請至集保e手掌握網頁（https://epassbook.tdcc.com.tw/）查詢。