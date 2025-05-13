臨櫃免站！北富銀苗栗分行開幕 首度採取全矮櫃設計

台北富邦銀行前進苗栗市新設「苗栗分行」今日開幕，北富銀特別在該分行全部的櫃檯都採用低櫃台創新設計，提升金融友善體驗。

北富銀指出，這家分行是北富銀第一家全部矮櫃的分行，所有客人可以舒服坐著辦理業務，不用站著，期望以嶄新空間和多元商品服務，結合與富邦證券共址經營的便利性，為民眾帶來更優質的綜合金融體驗。

北富銀財富管理總處總處長吳薏菱表示，此次苗栗分行首開全行先例，全面降低櫃檯高度，再巧妙搭配玻璃隔板設計，既可保障服務過程中的安全性，又能兼顧高齡化趨勢下客戶對服務的實際需求，帶給客戶更舒適貼心的服務感受。

北富銀表示，苗栗市作為苗栗縣的縣治所在地，市內人口稠密，在財富管理及消費金融業務方面，發展潛力可期。此次新設苗栗分行，能深入當地生活圈，探索在地金融需求，協助客戶完善資產規劃與風險控管，以實現財富的穩健增長。同時，富邦證券苗栗分公司也計劃同步搬遷至新址，進一步強化銀證合作效益，透過一站式、多元化的金融解決方案，滿足大眾在證券交易、資產配置、理財規劃等多方面的需求。

為落實公平待客精神，提供長者及行動不便客戶友善便利的無障礙空間，北富銀在苗栗分行也增設電梯，方便客戶到不同樓層洽辦業務。