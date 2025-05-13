響應友善金融、防詐 兆豐證券參與兒童手語圖卡公益拍攝

兆豐證券為響應友善金融、打造多元溝通環境，日前受邀參與由台灣手語翻譯協會主辦「兒童手語圖卡拍攝公益活動」，以實際行動支持聽障家庭、推廣手語教育，同時結合防詐宣導，展現企業對弱勢族群的關懷。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券長期關注不同族群的需求，持續在客戶服務流程及社會共榮行動體現多元、平等和包容，實踐普惠金融的價值，此次支持圖卡拍攝活動，不僅為推廣手語教育盡一份心力，也希望促進大眾關注聽障族群需求與權益。

兆豐證券總經理吳明宗指出，兆豐證券持續推動「友善金融」，期盼每位有理財需求的朋友都能享有公平、清楚、安心的金融服務，面對近期金融詐騙事件頻傳，公司也結合公益團體共同宣導防詐觀念。

吳明宗及台灣手語翻譯協會名譽理事長魏如君於活動中，一起教學「小心詐騙」的手語動作，帶動現場孩童與家長一同用手語比出「小心詐騙」，提醒民眾提高警覺、防範詐騙，現場氣氛溫馨且富教育意義。

本次圖卡拍攝共邀請34位來自聽障家庭的孩童，共同參與拍攝生活常用的100種手語詞彙，透過孩子們一雙雙的小手，傳遞手語學習的樂趣與重要性，鼓勵社會大眾理解與接納手語文化，讓愛與溝通無障礙。

魏如君說，台灣手語翻譯協會推動親子手語教育邁入第八年，持續倡導「快樂學手語、溝通零距離」的理念，期望培養孩子多元的語言能力，並形塑更包容與友善的社會溝通環境。

活動當日，兆豐證券特別準備由唐氏症基金會唐寶寶親手製作的香皂，致贈與參與孩童與現場來賓，傳遞企業的溫暖與祝福。

兆豐證券強調，未來將持續落實企業社會責任，從日常關懷出發，透過多元的公益參與，推動金融平權，陪伴更多族群安心前行，讓金融成為社會溫暖且安定的力量。